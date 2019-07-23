Лидер "Слуги народа" допустил "более глубокое использование русского языка" на Украине

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допустил "более глубокое использование русского языка" на Украине.

"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

При этом Разумков отметил, что единственным государственным языком на Украине является украинский язык. "Это мы не обсуждаем", - подчеркнул он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью агентству "РБК-Украина", что разрешил бы предоставление статуса регионального русскому языку в Донецке и Луганске, но при условии, что эти территории Донбасса вновь будут подконтрольны Киеву, а государственным языком там останется украинский. Одновременно он выступил против статуса русского языка как второго государственного. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский 9 июля заявил, что русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота, если такой запрос появится у жителей региона.

В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом регионального. Документ гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. По данным правительства страны, русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей. Одним из первых законов, который приняли люди, пришедшие к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году, стал документ об упразднении положений данного закона.

Бывший президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.