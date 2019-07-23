Комиссариат МИД Китая потребовал от США перестать разжигать вражду в Гонконге

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Комиссариат МИД КНР в Гонконге потребовал во вторник от властей США перестать способствовать усилению волны насилия в специальном автономном районе Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя специального уполномоченного представительства китайского внешнеполитического ведомства.

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По его данным, Пекин крайне недоволен недавними "ложными замечаниями" Госдепартамента о ситуации в Гонконге. Дипломат подчеркнул, что принципы "одна страна, две системы" должны неукоснительно соблюдаться, напомнив о "беспрецедентно широких демократических свободах гонконгцев". Как отметил официальный представитель, обвинения Вашингтона в так называемой эрозии гонконгской автономии опираются на "беспочвенную клевету, за которой сквозят политические мотивы".

"Мы требуем от американской стороны перестать руководствоваться двойными стандартами, немедленно прекратить подавать неправильные сигналы по поводу противозаконного насилия и незамедлительно перестать вмешиваться в дела Гонконга, во внутреннюю политику Китая в целом, о каком бы предлоге ни шла речь", - подытожил он.