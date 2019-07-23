Фотограф, менеджер, владелец пиццерии. Кто сменит старожилов в новой Раде

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в Верховную раду нового созыва принесли немало сюрпризов. Главным стала ошеломительная, как пишут украинские СМИ, победа неизвестных кандидатов от партии "Слуга народа" в одномандатных округах, где традиционно выигрывали яркие имена, известные личности, политики с богатым прошлым.

После подсчета свыше 90% протоколов партия президента Владимира Зеленского получает в будущей Раде 253 места при большинстве в 226, не нуждаясь теперь в создании коалиционных объединений. И это произошло не только благодаря предсказуемой победе "Слуги народа" на выборах по партийным спискам, но и в результате никем не прогнозировавшегося массового успеха ее представителей среди одномандатников, которые получают 129 из 199 мест.

При этом в одномандатных округах зачастую выигрывали в качестве кандидатов от "Слуги народа" никому до того не известные, ничем не проявившие себя не только в политике, но и вообще ничем не примечательные люди, оставляя за бортом опытных политиков, давних депутатов Рады, которые не один год работали на местах.

Рада радикально обновляется

Так, бессменный депутат многих созывов Верховной рады и бывший спикер парламента Владимир Литвин проиграл выборы в Житомирской области кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Костюку.

Депутат шести созывов Верховной рады Сергей Кивалов - автор закона 2012 года о региональных языках, бывший глава ЦИК, объявивший победу Виктора Януковича в ходе президентских выборов 2004 года, что стало толчком к "оранжевой революции", ректор Одесской юридической академии, который с 1991 года выигрывал все выборы в одесском избирательном округе номер 135, уступил победу владельцу местной пиццерии Алексею Леонову, представлявшему "Слугу народа".

Владелец завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев проиграл округ в родном Запорожье свадебному фотографу от "Слуги народа" Сергею Штепе.

Депутат украинского парламента с 1998 года, олигарх Константин Жеваго уступил 25-летнему кандидату от "Слуги народа", менеджеру Алексею Мовчану.

Не попал в Раду и нынешний глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. Фигурант многих расследований о коррупции в оборонном комплексе страны Пашинский в 64-м округе Житомирской области финишировал лишь третьим.

В Раде очередного, девятого созыва, не будет также целого ряда других сторонников бывшего президента Петра Порошенко, хотя сам он получит мандат депутата по списку партии "Европейская солидарность". Так, в парламент не попадает Александр Грановский, которого называли "смотрящим" главы государства за прокуратурой, судами и СБУ. Он с большой разницей проиграл харьковский округ кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому.

Бизнес партнер Порошенко и его армейский друг Игорь Кононенко проиграл свой округ журналисту канала Игоря Коломойского "1+1" Александру Дубинскому, который был автором журналистских расследований о махинациях Кононенко.

Неожиданно проиграл "свой" округ в Киеве еще один "старожил" украинской политики, близкий соратник еще экс-президента Виктора Ющенко, один из наиболее влиятельных деятелей "Блока Петра Порошенко" Александр Третьяков. Он уступил кандидату от партии "Слуга народа" ресторатору Николаю Тищенко.

"Насыщенная биография" не помогла вновь попасть в Раду и Надежде Савченко. Она баллотировалась в небольшом округе в Донецкой области как самовыдвиженец, но набрала лишь восемь голосов.

Выбывают целые партии

После нынешних выборов в Раду из большой политики выбывают и целые партии, причем преимущественно радикальной и националистической направленности.