Фотограф, менеджер, владелец пиццерии. Кто сменит старожилов в новой Раде

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в Верховную раду нового созыва принесли немало сюрпризов. Главным стала ошеломительная, как пишут украинские СМИ, победа неизвестных кандидатов от партии "Слуга народа" в одномандатных округах, где традиционно выигрывали яркие имена, известные личности, политики с богатым прошлым.
После подсчета свыше 90% протоколов партия президента Владимира Зеленского получает в будущей Раде 253 места при большинстве в 226, не нуждаясь теперь в создании коалиционных объединений. И это произошло не только благодаря предсказуемой победе "Слуги народа" на выборах по партийным спискам, но и в результате никем не прогнозировавшегося массового успеха ее представителей среди одномандатников, которые получают 129 из 199 мест.
При этом в одномандатных округах зачастую выигрывали в качестве кандидатов от "Слуги народа" никому до того не известные, ничем не проявившие себя не только в политике, но и вообще ничем не примечательные люди, оставляя за бортом опытных политиков, давних депутатов Рады, которые не один год работали на местах.
Рада радикально обновляется
Так, бессменный депутат многих созывов Верховной рады и бывший спикер парламента Владимир Литвин проиграл выборы в Житомирской области кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Костюку.
Депутат шести созывов Верховной рады Сергей Кивалов - автор закона 2012 года о региональных языках, бывший глава ЦИК, объявивший победу Виктора Януковича в ходе президентских выборов 2004 года, что стало толчком к "оранжевой революции", ректор Одесской юридической академии, который с 1991 года выигрывал все выборы в одесском избирательном округе номер 135, уступил победу владельцу местной пиццерии Алексею Леонову, представлявшему "Слугу народа".
Владелец завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев проиграл округ в родном Запорожье свадебному фотографу от "Слуги народа" Сергею Штепе.
Депутат украинского парламента с 1998 года, олигарх Константин Жеваго уступил 25-летнему кандидату от "Слуги народа", менеджеру Алексею Мовчану.
Не попал в Раду и нынешний глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. Фигурант многих расследований о коррупции в оборонном комплексе страны Пашинский в 64-м округе Житомирской области финишировал лишь третьим.
В Раде очередного, девятого созыва, не будет также целого ряда других сторонников бывшего президента Петра Порошенко, хотя сам он получит мандат депутата по списку партии "Европейская солидарность". Так, в парламент не попадает Александр Грановский, которого называли "смотрящим" главы государства за прокуратурой, судами и СБУ. Он с большой разницей проиграл харьковский округ кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому.
Бизнес партнер Порошенко и его армейский друг Игорь Кононенко проиграл свой округ журналисту канала Игоря Коломойского "1+1" Александру Дубинскому, который был автором журналистских расследований о махинациях Кононенко.
Неожиданно проиграл "свой" округ в Киеве еще один "старожил" украинской политики, близкий соратник еще экс-президента Виктора Ющенко, один из наиболее влиятельных деятелей "Блока Петра Порошенко" Александр Третьяков. Он уступил кандидату от партии "Слуга народа" ресторатору Николаю Тищенко.
"Насыщенная биография" не помогла вновь попасть в Раду и Надежде Савченко. Она баллотировалась в небольшом округе в Донецкой области как самовыдвиженец, но набрала лишь восемь голосов.
Выбывают целые партии
После нынешних выборов в Раду из большой политики выбывают и целые партии, причем преимущественно радикальной и националистической направленности.
- Партия "Слуга народа" намерена создать в Раде комитет по контролю за спецслужбами
- "Слуга народа" лидирует на выборах в Раду после обработки более 95% протоколов
- Партия Порошенко теряет позиции на выборах в Раду, уступив третье место партии Тимошенко
- В Донбассе на выборах в Раду победил кандидат, за которого проголосовали 220 избирателей
Так, Радикальная партия, набравшая в 2014 году свыше 7% голосов и получившая в Раде 21 место, в этот раз не преодолела 5-процентный барьер. Она получила менее 4%. После 13 лет непрерывной работы покидает Раду и сам лидер радикалов Олег Ляшко, который запомнился украинцам многочисленными экстравагантными выходками и которого называют "главным шоуменом" Рады.
Проиграла выборы партия "Самопомощь" во главе с Андреем Садовым, имевшая в парламенте прошлого созыва 25 мест, а ныне получившая поддержку лишь 0,6% избирателей.
Партия "Народный фронт", которую часто называли "партией войны" и представители которой занимали в уходящей Раде 81 депутатское кресло, в этой парламентской кампании даже не стала участвовать, так как, по данным всех социологических опросов, имела поддержку в пределах статистической погрешности.
Выбыл из большой политики и нынешний премьер-министр Владимир Гройсман, который вел на выборы новую партию "Украинская стратегия Гройсмана". Бывший мэр Винницы за пять лет сделал стремительную карьеру. В 2014 году он стал вице-премьером в правительстве Арсения Яценюка, затем после досрочных выборов Рады полтора года был спикером парламента, а последние три года занимает кресло премьер-министра.
Не получила представительства в новом парламенте известная своими антисемитскими и ксенофобскими высказываниями партия "Свобода" Олега Тягнибока, которая в прошлом составе Рады имела шесть депутатских мест.
Остались за бортом Рады также приверженец ультранационалистических взглядов лидер "Правого сектора" (запрещен в РФ) в 2013-2015 годах Дмитрий Ярош и считающийся идеологом украинского "социал-национализма", руководитель расистских и неонацистских организаций Андрей Белецкий.
Чего ждать от "темных лошадок"?
Под флагом партии Зеленского в новую Раду прошло много "темных лошадок", пишет украинское издание "Страна".
По мнению издания, это стало результатом протестного голосования, когда избиратели отказались поддержать еще один раз политиков из надоевшей старой обоймы и в итоге рискнули, проголосовав за никому не известных людей.
Анализируя ситуацию на примере Одесской области, издание отмечает, что там традиционно на протяжении многих лет побеждали представители одних и тех же сил, а зачастую одни и те же люди.
Даже за несколько дней до выборов соцопросы не обещали столь ошеломляющего успеха "слугам народа", зато они показывали высокую (до 50%) долю неопределившихся избирателей. "Обычно считается, что эта категория граждан просто проигнорирует выборы, - отмечается в публикации. - Однако в этот раз вышло иначе: неопределившиеся пришли на участки и проголосовали не столько "за", сколько "против" - против уже успевших изрядно надоесть за последние годы деятелей. Даже если альтернативой им выступали персонажи с, по крайней мере, спорной биографией".
"Похоже, что аналогичные процессы наблюдались и по всей стране в целом, что и обеспечило впечатляющий результат "Слуги народа" на досрочных выборах в Верховную Раду", - подчеркивает автор.
В этой ситуации, когда "Слуга народа" получает в Раде надежное большинство, не нуждаясь в объединении с другими политическими силами, главный интерес, как отмечает "Страна", "представляет вопрос, как поведут себя в парламенте нового созыва "темные лошадки", пришедшие в Раду под флагом Зеленского".