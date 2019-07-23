США просят не критиковать "сделку века" до ее окончательной публикации

ООН, 23 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США на международных переговорах Джейсон Гринблатт пообещал, что американская "сделка века" по ближневосточному урегулированию будет максимально подробным документом. Он не назвал конкретных сроков его публикации, но попросил пока не критиковать его.

"Видение мира [в американской инициативе] не будет размыто, как во многих резолюциях, принимаемых в этом зале, - сказал он во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию. - Наша программа будет достаточно подробна, чтобы люди могли видеть, на какие уступки им придется пойти для достижения всеобъемлющего урегулирования".

"Я прошу вас не высказывать никаких мнений, пока мы не опубликуем 60-страничное видение, которое мы подготовили", - добавил Гринблатт.

"Палестинская автономия должна отказаться от огульного отказа от любого плана", - призвал представитель американской администрации.

29 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами американского плана урегулирования, в частности предусматривающими инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Предлагается в течение 10 лет чуть более половины этой суммы предоставить Палестине, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.