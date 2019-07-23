Власти США решили ускорить процедуру выдворения нелегальных мигрантов с территории страны

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило во вторник о решении ускорить процедуру выдворения нелегальных мигрантов, которые не смогут доказать, что проживали на территории страны в течение двух или более лет. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении и.о. министра внутренней безопасности Кевина Макэлинэна.

Прежде попавшие в США по суше мигранты могли быть депортированы без суда, если были арестованы в пределах 160 км от границы в течение первых 14 дней после прибытия. Те же, кто попал в страну морем, могли быть депортированы без судебного разбирательства, если не смогли доказать, что проживают в США в течение двух или более лет.

Теперь, отмечают в МВБ, такого рода географические ограничения будут сняты, и процедура ускоренного выдворения будет распространяться на всех мигрантов, которые находились в стране менее двух лет. "Ускорение процедуры выдворения поможет облегчить нагрузку, которая сейчас ложится на МВБ и Министерство юстиции, позволив МВБ быстрее выдворять представителей определенных категорий мигрантов с территории страны", - подчеркнул Макэлинэн.

Он пояснил, что под новые правила не подпадают несовершеннолетние мигранты, находящиеся в стране без родителей или опекунов. Кроме того, мигрант, пожелавший обратиться к властям за предоставлением политического убежища, будет направлен в соответствующее госучреждение для прохождения собеседования.

"Мы преодолели переломный момент и должны принять все необходимые меры для обеспечения соблюдения закона на американской границе и на территории страны, - указал Макэлинэн. - Это решение дает понять, что, если у вас нет законного права находиться здесь, мы вас выдворим".

В середине месяца в ряде городов США прошли операции Службы иммиграционного и таможенного контроля по задержанию нелегальных мигрантов из Латинской Америки с целью их последующей депортации. Эти меры предпринимаются по распоряжению президента США Дональда Трампа, который еще во время предвыборной кампании в 2016 году пообещал проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Согласно оценкам МВБ, в стране насчитывается примерно 11 млн нелегальных мигрантов.