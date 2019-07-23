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В Киргизии опровергли стягивание сил к зоне конфликта на границе с Таджикистаном

В Госпогранслужбе республики призвали граждан не поддаваться на провокации

БИШКЕК, 23 июля. /ТАСС/. Информация о том, что дополнительные вооруженные подразделения стягиваются в зону конфликта на границе с Таджикистаном, не соответствует действительности, сообщила во вторник Государственная пограничная служба (ГПС) Киргизии.

"Распространяемая в социальных сетях информация с видео о том, что к кыргызско-таджикской государственной границе направляется колонна военной техники, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. По данным ГПС, видеосъемка колонны военной техники, которая возвращалась с учений "Сары-Таш - 2019", была произведена в Джалал-Абадской области и впоследствии размещена в интернете.

"Призываем граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию. Пограничное ведомство республики располагает достаточными силами и средствами для реагирования на изменение обстановки на госгранице и урегулирования ситуации", - отмечает погранведомство.

Учения "Сары-Таш - 2019" состоялись 18-20 июля на территории Ошской области Киргизии, в них приняли участие 600 военнослужащих и были задействованы около 100 единиц военной техники, в том числе артсистемы и авиация.

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КиргизияТаджикистан
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