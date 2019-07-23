Компартия Украины обратилась в суд с требованием отменить запрет на свою деятельность

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Коммунистическая партия Украины (КПУ) и ее лидер Петр Симоненко подали иск в Окружной административный суд города Киева с требованием отменить приказ Минюста о запрете своей деятельности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрета пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время суд рассматривает материалы иска. Кроме того, решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Верховная рада Украины 9 апреля 2015 года приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Закон 15 мая подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая он вступил в силу. Министр юстиции Украины Павел Петренко 23 июля того же года подписал приказ "о несоответствии деятельности, наименования и/или символики КПУ требованиям закона "об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики".