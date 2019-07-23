В Белом доме заявили, что Индия действительно просила Трампа стать посредником в Кашмире

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обманывал, когда говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обращался к нему с просьбой выступить посредником в разрешении кашмирской проблемы. Об этом заявил во вторник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, отвечая на вопросы журналистов. Его выступление транслировала телекомпания C-Span.

Кадлоу спросили, "выдумал ли президент" историю о том, что Моди просил его стать посредником урегулирования между Индией и Пакистаном по спорному штату Кашмир. "Президент ничего не выдумывает, - подчеркнул он. - Это очень грубый вопрос, на мой взгляд".

Глава Национального экономического совета попросил журналистов обратиться за подробностями к госсекретарю Майклу Помпео и помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону. "В то время как Кашмир является проблемой, касающейся обеих сторон, администрация Трампа приветствует переговоры Пакистана и Индии, и Соединенные Штаты готовы помочь [в урегулировании ситуации]", - заявили в понедельник в Госдепартаменте.