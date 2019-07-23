Трамп: расследование Мюллера осложнило возможность ведения дел с Россией

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны быть в состоянии вести дела с Россией, завершившееся расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера осложняло эту возможность. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне на студенческой конференции. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

"Охота на ведьм" в первую очередь очень вредна для нашей страны, [она] осложнила ведение дел с Россией. Мы должны [быть в состоянии вести дела с РФ], она является ядерной державой", - подчеркнул глава государства.

Сам Трамп неоднократно называл завершившееся расследование Мюллера "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.