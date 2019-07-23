Источник: Испания получила призыв США войти в коалицию по обеспечению свободы судоходства

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Власти Испании получили запрос от США с призывом присоединиться к участию в коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник источник в МИД Испании.

"К нам поступил запрос", - отметил источник. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel ("Страж"), которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. 18 июля агентство DPA со ссылкой на собственные источники уточнило, что США призвали партнеров по НАТО к участию в создаваемой коалиции. По данным DPA, такие страны, как Германия, Франция и Турция, скептически оценили идею увеличения военного присутствия в Ормузском проливе. О возможном участии в коалиции сигнализировали Дания, Нидерланды и Норвегия. В Берлине против планов США выступают прежде всего представители входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии. 23 июля Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.