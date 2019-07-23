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Политический кризис в Венесуэле

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы подписал указ о защите собственности Chevron

В документе говорится о гарантии права частной собственности компании и ее дочерних предприятий в республике в связи с ее деятельностью по добыче нефти и газа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в конце января исполняющим обязанности президента страны, подписал во вторник указ о гарантиях защиты собственности американской нефтегазовой компании Chevron в случае ее ухода из республики. Текст документа опубликован в аккаунте его администрации в Twitter.

"Гарантируется право частной собственности активов Chevron Corporation и ее дочерних предприятий в Венесуэле в связи с ее деятельностью [по добыче] нефти и природного газа", - говорится в документе. В нем также уточняется, что нефтяная компания, которая, как ожидается, может свернуть свою деятельность в карибском государстве 27 июля, будет вынуждена сделать это под влиянием обстоятельств непреодолимой силы, что не дает права правительству страны во главе с президентом Николасом Мадуро "осуществлять контроль и экспроприировать активы компании".

Санкции, введенные вашингтонской администрацией против нефтяного сектора республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством Мадуро. Срок лицензии, которая делает исключение для Chevron и позволяет ей работать в этой южноамериканской стране, истекает 27 июля. В начале июля стало известно, что власти США обсуждают возможность продления лицензии Chevron на ведение деятельности на территории Венесуэлы.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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