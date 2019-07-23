{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина установила комплексы радиационного контроля на границе с Россией

Как сообщили в Госпогранслужбе страны, оборудование позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины сообщила во вторник об установке комплексов автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ на пунктах пропуска с Россией и Молдавией.

"Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу", - говорится в сообщении пресс-службы пограничного ведомства.

В пресс-службе добавили, что при установке комплексов присутствовала делегация из США, представители которой провели проверку работоспособности установленной в пунктах пропуска аппаратуры и передали ее представителям пограничных отрядов. По данным ведомства, новое оборудование будет способствовать "предотвращению и пресечению попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов".

Теги
УкраинаСШАРоссияМолдавия
Политический кризис в Венесуэле
Глава оппозиционного парламента Венесуэлы подписал указ о защите собственности Chevron
В документе говорится о гарантии права частной собственности компании и ее дочерних предприятий в республике в связи с ее деятельностью по добыче нефти и газа
Читать полностью