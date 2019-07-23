СМИ: Мюллер хочет, чтобы экс-глава аппарата спецпрокурора выступил с ним в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер хочет, чтобы экс-руководитель его аппарата Аарон Зибли выступил вместе с ним на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса в среду. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, экс-спецпрокурор хочет, чтобы Зибли был приведен к присяге перед началом слушаний в Конгрессе. Это позволит бывшему главе аппарата спецпрокурора отвечать на вопросы законодателей вместо Мюллера. Министерство юстиции США предписало Мюллеру на слушаниях "не выходить за рамки" доклада, опубликованного по итогам проведенного им расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Таким образом бывший спецпрокурор будет вынужден молчать и передать слово Зибли, если конгрессмены будут задавать вопросы на темы, не отраженные в докладе.

24 июля Мюллер, как ожидается, выступит на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл проходившее расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.