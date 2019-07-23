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США вводят визовые ограничения для граждан Нигерии

Такие меры вводятся в отношении нигерийцев, которые причастны к "подрыву демократии"

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Госдепартамент вводит визовые ограничения для граждан Нигерии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "подрыву демократии" в этой стране. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь США [Майкл Помпео] вводит визовые ограничения для нигерийцев, которые, как считается, ответственны или причастны к подрыву демократии в Нигерии. Эти лица действовали безнаказанно за счет нигерийского народа и подрывали демократические принципы и права человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, в отношении кого конкретно вводятся ограничительные меры, однако подчеркнули, что данные действия со стороны Вашингтона "касаются определенных лиц и не направлены против жителей Нигерии или новоизбранного правительства". "Это решение отражает приверженность Госдепартамента работе с правительством Нигерии в целях реализации его обязательства положить конец коррупции, а также укреплять демократию, подотчетность и уважение прав человека", - отмечается в заявлении.

Теги
НигерияСШАПомпео, Майкл (Майк)
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