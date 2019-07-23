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Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции за покупку С-400

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова ответить Вашингтону, если тот введет санкции

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами возможные санкции против Турции из-за поставок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил во вторник пресс-пул американского лидера.

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Встреча, которая началась в 16:00 по местному времени (23:00 мск), проходит в Белом доме в закрытом режиме. "Речь идет о потенциальных санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем", - сообщили в Белом доме.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара готова ответить Вашингтону, если тот введет санкции из-за поставок С-400. Он не исключил, что Турция может предпринять в этой связи "определенные шаги по теме авиабазы Инджирлик". По словам министра, Турция рассчитывает, что Трамп и американская администрация не будут вводить санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Теги
СШАТурцияРоссияТрамп, Дональд
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