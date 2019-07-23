МИД Ирана заверил, что Тегеран не допустит нарушения судоходства в Ормузском проливе

ТАСС, 24 июля. Иран готов использовать все средства, чтобы обезопасить судоходство в Ормузском проливе. Об этом, как сообщило во вторник вечером агентство IRNA , заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Иран приложит все возможные усилия для обеспечения безопасности в регионе и не допустит нарушений процесса судоходства в Ормузском проливе", - заявил Арагчи во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Замглавы иранского МИД также добавил, что Тегеран "намерен продолжать экспортировать нефть, невзирая ни на что".

В настоящее время Арагчи находится с визитом в Париже. Он прибыл во французскую столицу, чтобы передать послание президента Исламской Республики Хасана Роухани французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. Сообщается, что во время встречи Арагчи и Макрон обсудили возможные пути снижения напряженности в зоне Персидского залива.

Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel ("Страж"), которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. 23 июля Госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.