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Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США

По словам американского лидера Дональда Трампа, больше "никто не обладает такой квалификацией" для руководства Пентагоном
Глава Пентагона Марк Эспер (слева) и президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Глава Пентагона Марк Эспер (слева) и президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Марк Эспер, кандидатуру которого ранее подавляющим большинством голосов утвердил Сенат Конгресса США, официально вступил в должность министра обороны страны. Церемония приведения к присяге с участием президента Дональда Трампа транслировалась на сайте Белого дома.

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"Никто не обладает такой квалификацией для того, чтобы руководить Пентагоном, как Марк Эспер", - заявил американский лидер. "Я уверен, что он будет великолепным министром обороны", - добавил Трамп.

Кандидатуру Эспера во вторник поддержали 90 сенаторов, против высказались восемь законодателей.

Эспер принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1990-1991) в составе 101-й воздушно-десантной дивизии он. В 2004-2006 годах он был советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате Билла Фриста. С 2010 по 2017 годы занимал пост вице-президента по связям с правительством в военно-промышленной компании Raytheon. С ноября 2017 года до июня он занимал должность министра армии США.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.

После одобрения кандидатуры Эспера, отмечает газета The Wall Street Journal, "завершился самый длительный в истории Пентагона период", в течение которого ведомством руководил исполняющий обязанности министра.

Теги
СШАТрамп, ДональдМэттис, ДжеймсШанахан, ПатрикЭспер, Марк
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