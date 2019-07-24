Трамп против выступления в Конгрессе вместе с Мюллером экс-главы аппарата спецпрокурора

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает недопустимым, чтобы экс-руководитель аппарата бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера Аарон Зибли выступал вместе с ним на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США в среду. Об этом американский лидер написал во вторник на своей странице в сети Twitter.

"Только что вернулся и услышал, что в последнюю минуту было внесено изменение, и антитрамповскому прокурору позволят завтра помогать Роберту Мюллеру отвечать на вопросы в Конгрессе. Никогда раньше о подобном не слышал. Это очень нечестно, нельзя этого позволять. Подстроенная охота на ведьм!" - заявил он.

О намерении Мюллера взять с собой на слушания экс-руководителя своего аппарата сообщила ранее со ссылкой на собственные источники телекомпания ABC. По их сведениям, экс-спецпрокурор хочет, чтобы Зибли был приведен к присяге перед началом заседания. Это позволит бывшему главе аппарата спецпрокурора отвечать на вопросы законодателей вместо Мюллера.

Министерство юстиции США предписало Мюллеру на слушаниях "не выходить за рамки" доклада, опубликованного по итогам проведенного им расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Таким образом бывший спецпрокурор будет вынужден молчать и передать слово Зибли, если конгрессмены будут задавать вопросы на темы, не отраженные в докладе.

Мюллер, как ожидается, выступит на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США 24 июля.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл проходившее расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.