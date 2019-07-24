На востоке ДР Конго 12 человек убиты при нападении боевиков

ТАСС, 24 июля. В результате вооруженного нападения группы террористов на две деревни близ города Бени, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), были убиты 12 мирных жителей. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителя местных властей Касереки Доната.

По его информации, боевики напали на селения Эринджети и Ойче. Многим жителям удалось спастись в лесу, прилегающему к деревням. "Несмотря на развертывание в этом регионе значительных сил конголезской армии, местное население находится в состоянии полной паники из-за постоянных вылазок боевиков", - отметил Донат.

Власти полагают, что за нынешней атакой стоит радикальная группировка Союзные демократические силы (ADF). Здесь, на востоке ДРК, она соперничает с ячейкой террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Напряженная обстановка в регионе усугубляется тем, что он является эпицентром недавней вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Неделю назад генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку лихорадки Эбола в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".

По состоянию на 16 июля, в ДРК зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев БВВЭ. Умерли свыше 1,6 тыс. человек, около 700 выздоровели, остальные проходят лечение. Ежедневно врачи фиксируют в среднем 12 новых случаев заболевания.