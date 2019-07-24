В Пекине назвали обеспечение нацбезопасности основной целью Китая

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Основной целью КНР в области обороны является обеспечение национальной политической, общественной и социальной безопасности. Об этом говорится в опубликованной в среду Канцелярией по делам печати "Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху".

"Основополагающими целями Китая в области обороны и безопасности в новую эру станут сдерживание и противодействие агрессии, обеспечение национальной политической, общественной и социальной безопасности, противостояние и сдерживание "независимости Тайваня", подавление сторонников сепаратистских движений, таких как "независимость Тибета" и создание "Восточного Туркестана", - говорится в документе.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Китай будет всеми средствами обеспечивать "национальный суверенитет, единство и территориальную целостность".

"Фундаментальными задачами для КНР в области безопасности являются обеспечение интересов страны и прав страны на море, за рубежом, поддержка стабильного и устойчивого развития страны", - отмечается в документе.