{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пекине назвали обеспечение нацбезопасности основной целью Китая

В опубликованной Белой книге Китая сказано, что республика будет сдерживать "независимости Тайваня" и подавлять сторонников "независимости Тибета" и создания "Восточного Туркестана"

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Основной целью КНР в области обороны является обеспечение национальной политической, общественной и социальной безопасности. Об этом говорится в опубликованной в среду Канцелярией по делам печати "Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху".

"Основополагающими целями Китая в области обороны и безопасности в новую эру станут сдерживание и противодействие агрессии, обеспечение национальной политической, общественной и социальной безопасности, противостояние и сдерживание "независимости Тайваня", подавление сторонников сепаратистских движений, таких как "независимость Тибета" и создание "Восточного Туркестана", - говорится в документе.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Китай будет всеми средствами обеспечивать "национальный суверенитет, единство и территориальную целостность".

"Фундаментальными задачами для КНР в области безопасности являются обеспечение интересов страны и прав страны на море, за рубежом, поддержка стабильного и устойчивого развития страны", - отмечается в документе.

Теги
Китай
Кризис в Сирии
СМИ сообщили об авиаударе Израиля по позициям проиранских сил на юге Сирии
По данным телеканала Al Hadath, атаке подверглись лагеря в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра
Читать полностью