Экс-президент Киргизии сообщил, что вылетит в Москву с российской авиабазы

БИШКЕК, 24 июля. /ТАСС/. Бывший лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев, который ранее был лишен парламентом страны неприкосновенности и статуса экс-президента, вылетит в среду в Москву с авиабазы РФ в киргизском городе Кант. Об этом он заявил журналистам в Бишкеке.

"Вылет будет из Канта", - сказал он. Атамбаев уточнил, что полет будет совершен "не на военном самолете". Как он отметил, в Бишкек он намерен вернуться в пятницу.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Экс-президенту уже трижды вручали повестку с приглашением дать показания по одному из уголовных дел в качестве свидетеля. Атамбаев все эти приглашения проигнорировал.

Бывший глава государства уверен, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет чушью. Экс-президент также заверил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока.