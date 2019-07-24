"Может стать последним премьер-министром Великобритании". СМИ об избрании Бориса Джонсона

Financial Times: Редко когда британский премьер-министр мирного времени сталкивался с такими серьезными обстоятельствами, как те, что ожидают Бориса Джонсона, когда в среду он войдет [в резиденцию главы правительства] на Даунинг-стрит. Нечасто также появлялся новый премьер, который по нраву, характеру и послужному списку настолько не соответствовал бы важности задачи. Выбран он не на всеобщих выборах, а ограниченным голосованием среди членов [правящей] Консервативной партии. Деятелю, который так много сделал, чтобы заманить страну на минное поле Brexit, должно быть оказано доверие в решении задачи выведения страны из сложной ситуации. Если он провалит миссию, то рискует уничтожить свою партию, а в худшем случае, как предупреждал один из его предшественников (бывший премьер Гордон Браун), он может стать последним премьер-министром Соединенного Королевства (в свете стремления Шотландии к независимости — прим. ТАСС)". Борис Джонсон войдет в резиденцию на Даунинг-стрит после сокрушительной победы на выборах лидера консерваторов на фоне предупреждений о том, что рискует вызвать глобальный экономический шок, если выведет Великобританию из ЕС без сделки. Первым вопросом, который определит деятельность бывшего министра иностранных дел, станет следующий: сможет ли он вывести Великобританию из ЕС, доведя первый этап Brexit до своего завершения, что не смогла сделать его предшественница.

The Times: Уже есть немало комментаторов, предсказывающих, что Джонсону в скором времени придется сочинять поминальную речь по собственному периоду пребывания в должности [премьера]. Тем не менее в его обращении прозвучали намеки на появление привлекательного премьера-тори для единой нации, каким ему самому хотелось бы себя видеть. В обычных обстоятельствах лидер с такой харизмой, как у Джонсона, стал бы гремучей смесью для Консервативной партии в случае ее столкновения со слабой оппозицией во главе с Джереми Корбином. Однако нынешнюю ситуацию можно назвать какой угодно, но только не обычной. Осознание этого, возможно, объясняет момент неудачной театральной паузы во время произнесения Джонсоном речи (после объявления о его победе — прим. ТАСС), когда он спросил собравшихся коллег, почувствовали ли они себя напуганными. Вместо громогласного "нет", которое он ожидал услышать от зала, аудитория встретила это обращение молчанием. И все потому, что они на самом деле напуганы.

The Daily Telegraph: Ни один британский премьер-министр никогда не входил в резиденцию на Даунинг-стрит после такого поношения со стороны ведущих мировых СМИ. Образ неисправимого клоуна, ведущего ослабленную страну в тупик, прижился. Карикатура — это крест, который должен нести Борис.

The Guardian: Представители правительства, которые наблюдали за новым лидером тори в деле в качестве министра иностранных дел, говорят о его лени, невнимании к деталям, презрении к человеческим отношениям, врожденной несерьезности и опасной неосмотрительности. На Джонсона нельзя было положиться ни в том, чтобы он сосредоточил внимание на брифингах по вопросам национальной безопасности, ни в том, чтобы он держал их содержание в тайне.

The Independent: Вечный клоун Джонсон никогда по-настоящему не верил, что ему удастся преуспеть после того, как он настолько опустил эту страну (на референдуме по вопросу о Brexit в июне 2016 года — прим. ТАСС). События последних гнетущих недель стали возможными благодаря предшествовавшим им мрачным неделям 2016-го. И все опять повторилось. Снова можно было увидеть по всей стране Джонсона, распространяющего очевидную ложь и раздающего обещания, которые, как ему самому известно, он не сможет выполнить. И никому до этого нет дела, и уже слишком поздно.

BBC: