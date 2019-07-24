Меркель будет присутствовать на годовщине начала Второй мировой войны в Польше

ВАРШАВА, 24 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

"Госпожа канцлер передала, что будет", - сказал он, подчеркнув, что "подтверждения постоянно поступают из разных стран, в том числе и из государств Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина)".

"Для нас важно, чтобы в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны участвовало как можно больше представителей других стран, наших ближайших на сегодняшний день союзников - лидеров ЕС и НАТО", - указал Спыхальский.

При этом, отвечая на вопрос о том, почему Польша не пригласила на торжества Россию, представитель польского лидера подчеркнул, что РФ не входит в число указанных международных организаций (ЕС, НАТО, Восточное партнерство). "Эти страны приглашались Польшей, а здесь приглашение просто не было направлено", - отметил пресс-секретарь.

Касаясь сроков, когда станут известны детали визита на мероприятие 1 сентября президента США Дональда Трампа, Спыхальский отметил, что "их огласит американская сторона".

Отсутствие приглашения

О том, что власти Польши решили не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, стало известно еще в марте. Пресс-служба Президентского дворца тогда уточнила, что приглашения отправлены только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства, а также подчеркнула, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, "принималось исходя из современных, а не исторических реалий".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль негативно относится к решению Польши не приглашать РФ на мемориальные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить".

Отношение к освобождению

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. Всего из 55 млн павших во Второй мировой войне более половины - это граждане СССР. Несмотря на эти факты, в Польше в последние несколько лет ведется активная кампания по систематической фальсификации истории, солдат-освободителей называют оккупантами, сносят памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, якобы символизируют коммунистический строй.

Российская сторона неоднократно выражала протест в связи с действиями Польши в области исторической памяти, указывая на недопустимость переписывания истории. МИД РФ обратил внимание на то, что решение сделать мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны "келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим приоритетам систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода". Как резюмировали в российском дипведомстве, "пусть это останется на совести нынешних польских властей".