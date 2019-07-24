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Президент Туркмении по телефону поздравил узбекского коллегу с днем рождения

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки

ТАШКЕНТ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в среду поздравил с днем рождения своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева, которому исполнилось 62 года, и пожелал процветания народу Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравил лидера нашей страны с днем рождения, пожелав благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки. В свою очередь Мирзиёев пожелал Бердымухамедову успешного проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа в Туркмении.

С днем рождения Мирзиёева также по телефону поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, отметивший его личный вклад в развитие стратегического партнерства.

Теги
ТаджикистанТуркменияУзбекистанРахмон, ЭмомалиБердымухамедов, Гурбангулы МяликгулыевичМирзиёев, Шавкат Миромонович
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