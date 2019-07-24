Советник Зеленского: на должность премьера Украины могут претендовать тысячи кандидатов

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Перечень претендентов на должность нового премьер-министра Украины гораздо шире, чем тот, который обсуждается в СМИ и среди экспертов. Об этом заявил украинский экономист, советник президента Украины Олег Устенко.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко в эфире украинского бюро "Радио свобода". По его мнению, под озвученные ранее Зеленским критерии для главы правительства могут подпадать "несколько тысяч украинских экспертов". " То, что сейчас обсуждается [в СМИ], это просто навязанная повестка дня, которая исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - сказал он.

Зеленский считает, что премьером должен стать профессиональный экономист, который до этого никогда не возглавлял кабинет министров, либо же парламентские фракции. Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отмечал, что его партия сможет предложить по несколько кандидатур на должности в новое правительство Украины, в том числе и на пост премьер-министра.

Между тем, украинские СМИ со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщали, что в настоящее время рассматриваются несколько кандидатур на должность главы правительства. Среди основных назывался заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Кроме того, речь шла о секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшем главе Минфина Украины Александре Данилюке, экс-министре экономического развития и торговли Украины Айварасе Абромавичусе.

Между тем, Данилюк уже заявлял, что не видит себя в кресле премьера и хочет сконцентрироваться на работе в СНБО. Юрий Витренко на вопрос корреспондента ТАСС сообщил в среду, что не комментирует вопрос своего возможного премьерства.

В настоящее время премьер-министром Украины является Владимир Гройсман. Его политическая сила не набрала достаточно голосов на внеочередных выборах в Верховную раду, поэтому он не будет депутатом в новом составе парламента. По украинским законам, кандидатуру на должность премьер-министра Верховная рада утверждает 226 голосами по представлению президента страны, которое им вносится по предложению коалиции депутатских фракций в Раде.