Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

БИШКЕК, 24 июля. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в среду в Москву с авиабазы РФ в городе Кант. Об этом ТАСС сообщили в штабе бывшего главы государства.

"Атамбаев сегодня отправился в Москву", - заявил представитель штаба. По его словам, экс-президент отправился в Россию на частном самолете с территории российской авиабазы в Канте.

По словам Атамбаева, в Москве он планирует провести встречи "с друзьями" и намерен вернуться в Бишкек вечером 25 июля.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Атамбаева подозревают в причастности к пяти преступлениям. Трижды его приглашали на допрос в МВД в качестве свидетеля, однако экс-президент повестки проигнорировал.