El Pais: Apple прослушивает голосовые команды пользователей и частные беседы

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Корпорация Apple через субподрядное предприятие нанимает работников, которые прослушивают голосовые команды пользователей, а также их личные разговоры. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, у компании имеются сотрудники в Испании, которые слушают записи на разных языках, в том числе на французском и немецком. По словам источников газеты, это делается для улучшения программного обеспечения электронного голосового помощника Siri. Тем не менее, по данным издания, анализу подвергаются не только прямые запросы Siri, но и частные беседы пользователей.

Прослушивание записей осуществляется через субподрядное предприятие. В свою очередь компания заверила, что "все продукты и услуги Apple предназначены для обеспечения безопасности личной информации: лишь пользователь решает, чем и с кем делиться". Среди аудиозаписей, которые попадают в распоряжение сотрудников, негласно работающих на Apple, оказываются не только поисковые запросы. Из-за ошибок в системе, которые приводят к неправильному запуску микрофона, на записи можно услышать разговоры людей.

По сведениям издания, подавляющее большинство записей начинается с команды, которая запускает Siri.

"Были проекты, в которых нужно было больше анализировать качество звука: хорошо ли было слышно, был ли понят запрос пользователя, были ли разговоры на заднем плане", - приводит газета слова бывших сотрудников компании. Тем не менее в дополнение к этим проектам, которые нацелены на качество самой записи, было много других, в ходе которых интерес представляло именно то, что было сказано.