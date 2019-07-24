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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Лондон направил в Иран представителя для переговоров о задержанном танкере

Британская сторона намерена добиваться освобождения судна

ТАСС, 24 июля. Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом. Об этом заявил в среду глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани.

По его данным, британская сторона планирует добиваться освобождения судна.

19 июля иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения КСИР. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

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ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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