Демократическая партия Молдавии 7 сентября выберет нового лидера

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Бывшая правящая Демократическая партия Молдавии (ДПМ) проведет 7 сентября внеочередной съезд, на котором изберет нового лидера вместо олигарха Владимира Плахотнюка, который покинул страну после смены власти. Об этом заявил почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков, который на прошлой неделе был избран главой парламентской фракции партии.

"Формирование будет иметь новое руководство, гораздо более конкретную идеологию, программу развития и поведения", - приводит слова Дьякова в среду молдавский телеканал TV-8. Вместе с тем он констатировал, что "к ДПМ есть претензии".

"Мы признаем их. С другой стороны, наша партия в эти годы сделала много хорошего, но из-за некоторых действий и конфликтов никто не говорит о том, что было сделано", - пояснил Дьяков.

Он рассказал, что говорил с Плахотнюком по телефону сразу же после того, как возглавил фракцию партии, но не знает, вернется ли тот в страну, откажется ли от должности депутата. "Я действительно не знаю. Он подал в отставку с поста председателя партии. Я не спрашивал, сохранит ли он мандат депутата. Если он посчитает нужным, тогда вернется", - отметил депутат.

Дьяков сообщил, что не намерен возвращаться на должность лидера партии и в настоящее время ведет переговоры с некоторыми известными политиками, которые ранее покинули ДПМ, чтобы они вернулись. "Пока никто из них не готов", - признал он.

В июне поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас") сформировали правящую коалицию в парламенте и правительство для отстранения от власти правящей ДПМ. Демократы отказались уступать власть - через подконтрольный Конституционный суд они объявили и парламент, и кабинет незаконными, организовали уличные протесты против новой власти. После того, как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, откуда сообщил о своей отставке. Со своих должностей ушли также все вице-председатели и генеральный секретарь партии. Со своей стороны вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела против Плахотнюка по обвинению в узурпации власти, а также совершении других преступлений.