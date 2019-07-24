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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Роухани: Иран готов к переговорам, но не к капитуляции

Президент Исламской Республики обвинил Саудовскую Аравию и Израиль в препятствовании достижению окончательного соглашения относительно СВПД по ядерной программе Ирана

ТАСС, 24 июля. Тегеран готов к переговорам, но не к капитуляции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании совета министров республики.

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"Мы всегда готовы к справедливым и законным переговорам, но не к капитуляции под видом диалога или переговорного процесса", - отмечается в заявлении Роухани, размещенном на его официальном сайте.

Глава государства также обвинил Саудовскую Аравию и Израиль в препятствовании достижению окончательного соглашения относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

СВПД по иранской ядерной программе был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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