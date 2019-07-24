МИД КНР отверг обвинения ФБР в шпионаже и хищениях интеллектуальной собственности США

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Обвинения американских властей в адрес Китая по поводу массовых случаев шпионажа и кражи интеллектуальной собственности США абсолютно не соответствуют действительности. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Такие обвинения полностью безосновательны", - отметила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, позиция Пекина полностью отличается от "ложной и насильственной" стратегии Белого дома.

"Мы добились нынешних успехов, опираясь на собственный интеллект, трудясь в поте лица, - подчеркнула Хуа Чуньин. - Даже если Китай и участвует в войнах, это справедливая борьба за защиту своих неотъемлемых прав".

Во вторник директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил на слушаниях в Конгрессе, что Китай представляет для Соединенных Штатов гораздо большую угрозу в плане информационной безопасности, чем все прочие страны. По его словам, американские власти расследуют более 1 тыс. случаев шпионажа и попыток кражи интеллектуальной собственности, к которым преимущественным образом причастна китайская сторона, ведущая против Вашингтона настоящую информационную войну.