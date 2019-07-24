Совет управляющих МАГАТЭ назначит и.о. гендиректора агентства 25 июля

ВЕНА, 24 июля. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) соберется на специальное заседание 25 июля и обсудит вопрос назначения нового генерального директора организации после смерти Юкии Амано, а также исполняющего обязанности главы агентства. Об этом сообщили в среду в МАГАТЭ.

"В повестке дня заседания ожидается: дань памяти покойному генеральному директору Юкии Амано, определение [нового] генерального директора и назначение исполняющего обязанности генерального директора", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

По информации корреспондента ТАСС, полученной в европейских дипломатических кругах в МАГАТЭ, свою кандидатуру на должность гендиректора МАГАТЭ выдвинет постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, который ранее работал помощником Амано. Потенциальным соперником Гросси на эту должность может стать главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Ферута.

При этом исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ должна быть назначена заместитель генерального директора, американка Мэри Элис Хейуорд, которая также занимает пост руководителя департамента управления МАГАТЭ.

Согласно процедуре МАГАТЭ, решение о назначении генерального директора принимает Совет управляющих агентства на голосовании. При этом каждый кандидат должен получить поддержку большинства участников Совета управляющих МАГАТЭ. Впоследствии кандидатура, одобренная Советом управляющих, утверждается на Генеральной конференции агентства, которая проходит осенью каждого года. Очередная 63-я сессия Генконференции МАГАТЭ намечена на 16-20 сентября.

МАГАТЭ сообщило в понедельник, что Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Японский дипломат возглавлял МАГАТЭ с декабря 2009 года.