В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован армянскими правоохранительными органами. Об этом в среду сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Аревик Хачатрян.

"Фигурант дела об убийстве Белянкина был арестован на 40 дней. Генеральная прокуратура отправила запрос российским коллегам для получения материалов уголовного дела, чтобы начать процесс уголовного преследования", - сообщила пресс-секретарь ведомства.

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В драке Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, срок следствия по которому установлен до 2 августа 2019 года.

Ранее были арестованы девять фигурантов уголовного дела: безработный гражданин РФ Сергей Ходжанян, граждане РФ Рудик Манукян, Артур Акобян, Давид Егиазарян и Сурен Маркосян и граждане Армении Нарек Степанян, братья Гамлет и Грант Айрапетян и Саак Саакян. Братьям Айрапетян и Ходжаняну следствие предъявило обвинение по трем статьям УК РФ: убийство, покушение на убийство и хулиганство. Остальным семерым фигурантам следователи инкриминируют хулиганство. Вину они не признают. Оганес Айрапетян был объявлен в международный розыск.