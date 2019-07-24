Премьер Украины напомнил, что новому кабмину придется платить по долгам и поднимать ВВП

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что возглавляемое им правительство заложило необходимый фундамент для работы следующего, однако перед его преемниками будут стоять непростые задачи.

"С большим уважением отношусь к выбору народа. Я бы хотел, чтобы это был выбор успеха, а не разочарований", - прокомментировал Гройсман результаты досрочных выборов в Раду, открывая в среду заседание правительства. Он добавил, что "и новому правительству, и новой Раде надо будет делать непростую работу".

Гройсман подчеркнул, что перед новым кабмином стоит много задач. "Вопрос роста экономики более чем на 5% - задача номер один, это можно сделать достаточно эффективно. Внешние долги никуда не делись, их надо обслуживать и обеспечивать стабильность, <...> достаточно серьезными являются вопросы по безопасности и обороне". Однако, подчеркнул он, его правительство "заложило необходимый фундамент" для решения этих вопросов.

Гройсман также считает, что новой власти "надо быстро реализовать исполнение Соглашения об ассоциации". По его словам, в Раде для этого находится около 50 законопроектов, которые так и не были приняты, "так как не было политической воли". Сейчас, убежден премьер, это можно будет осуществить, "условно говоря, за одну неделю".

Выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Политическая партия Гройсмана - "Украинская стратегия" - по результатам голосования не смогла преодолеть проходной барьер в парламент, набрав 2,4% при необходимых 5%.