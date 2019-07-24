ОБСЕ может использовать опыт Татарстана в выстраивании межнациональных отношений

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Система межнациональных отношений, выстроенная в Республике Татарстан, может стать одним из примеров успешной работы в данном направлении и, вероятно, будет использована ОБСЕ. Такое мнение высказал в среду на встрече с председателем Госсовета Татарстана верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер.

"Что я вижу здесь, это очень интересная система управления, и я вижу, что вы с огромным признанием, уважением и пониманием ценности относитесь к многокультурности и представляете пространство для разнообразия, для отличия в обществе, которое как я уже сейчас вижу, очень динамично. Мне кажется, мы видим на примере Татарстана очень интересную лабораторию, на примере которой мы можем также вынести и для себя уроки", - сказал он.

Занньер отметил, что для него чрезвычайно важно, что власти региона с уважением и желанием сохранить относятся к разнообразию общества. По его словам, "разнообразие - это богатство, а хорошие, эффективные модели такого разнообразия достаточно трудно найти".

Занньер находится с официальным визитом в Татарстане. Помимо встречи с председателем парламента у него запланирована встреча с вице-премьером, министром образования и науки Татарстана Рафисом Бургановым.