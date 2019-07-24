Экс-президент Армении Кочарян заявил в суде о нарушении своих прав на защиту

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает беззаконным решение суда о наложении ареста на свое имущество и банковские счета и уверен, что таким образом нарушаются его права на защиту. Такое заявление арестованный по обвинению в свержении конституционного строя бывший глава государства сделал в ходе рассмотрения ходатайства об отмене ареста на имущество.

"Я считаю, что уже год, как перманентно нарушаются мои права. По ходатайству следователей суд наложил арест на мое имущество и даже пенсию. Более того, из моего офиса были конфискованы документы, которые подтверждают законность моего имущества. У меня есть адвокатские расходы, и я не хочу, чтобы их брали на себя мои родные и близкие. Все это не делает мне чести", - заявил бывший президент Армении.

Суд удалился в совещательную комнату, чтобы вынести решение по ходатайству адвокатов об отмене ареста на имущество экс-главы страны.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генпрокуратура Армении обжаловала это решение в Апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу страны.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.