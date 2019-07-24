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СМИ: Медведев может посетить южную часть Курил в августе

Последний раз премьер-министр посещал Итуруп летом 2015 года

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев может в августе посетить остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды. С таким утверждением выступило в среду японское агентство Kyodo, которое ссылается на дипломатические источники.

О целях визита не сообщается. Последний раз он посещал Итуруп летом 2015 года.

Тогда премьер ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский, посетил рыбоперерабатывающий завод "Рейдово" и встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп".

Визиты российских официальных лиц на южную часть Курил зачастую вызывают протесты со стороны Токио, которые Москва последовательно отвергает.

Москва и Токио с середины XX века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичЯпония
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