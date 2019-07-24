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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Reuters: Лондон не направлял в Иран посредника для переговоров по танкеру

Об этом агентству сообщили в британском дипломатическом ведомстве

ТАСС, 24 июля. Великобритания опровергла информацию о том, что специальный представитель был направлен в Тегеран для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера Stena Impero. Об этом в среду информировало агентство Reuters.

"У нас нет информации о каких-либо представителях, направленных в качестве посредников в Иран", - сообщил агентству источник в дипломатической среде.

Ранее в среду глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани заявил, что Великобритания направила в Тегеран посредника, чтобы добиться освобождения судна Stena Impero.

19 июля иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения от подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

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ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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