Reuters: Лондон не направлял в Иран посредника для переговоров по танкеру

ТАСС, 24 июля. Великобритания опровергла информацию о том, что специальный представитель был направлен в Тегеран для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера Stena Impero. Об этом в среду информировало агентство Reuters.

"У нас нет информации о каких-либо представителях, направленных в качестве посредников в Иран", - сообщил агентству источник в дипломатической среде.

Ранее в среду глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани заявил, что Великобритания направила в Тегеран посредника, чтобы добиться освобождения судна Stena Impero.

19 июля иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения от подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.