Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

РИГА, 24 июля. /ТАСС/. Министр юстиции Латвии Янис Борданс подверг резкой критике министра внутренних дел Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского исполнителя Григория Лепса в Юрмале. Глава Минюста считает, что певца нужно включить в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию этой балтийской республики.

"Это также кричаще, как тот случай, когда телеканал RT [в студии] Латвийского телевидения устроил шоу, чтобы унизить Латвию. Схожим образом министр внутренних дел сидел в первых рядах [на концерте Лепса], чтобы унизить латвийское государство", - передает слова Борданса местный информационный портал Delfi. Гиргенс должен был по примеру Литвы и США включить Лепса в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, уверен глава Минюста.

В ответ на это глава МВД в среду заявил, что у него нет правовых оснований включать российского артиста в черный список. Для этого необходим сигнал со стороны компетентных правоохранительных органов, а ему такой сигнал не поступал.

Комментируя же посещение концерта, Гиргенс подчеркнул, что это был не концерт Лепса, а международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, организатором которого является певица Лайма Вайкуле. Среди гостей этого фестиваля также был Лепс. "Напомню, что Лайма Вайкуле получила особую благодарность от президента Латвии - почетную грамоту за выдающийся вклад в латвийскую и мировую музыку", - передает слова главы МВД местное информагентство Leta.

В мае Литва включила Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. В числе причин указывалась поддержка артистом "проводимой Россией агрессивной внешней политики" и некие связи с преступными группировками. Въезд на свои территории Лепсу ранее также запретили США, Великобритания и Израиль.

В черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них певцы Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев и корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.