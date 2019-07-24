{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции страны Янис Борданс заявил, что Сандис Гиргенс унизил латвийское государство

РИГА, 24 июля. /ТАСС/. Министр юстиции Латвии Янис Борданс подверг резкой критике министра внутренних дел Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского исполнителя Григория Лепса в Юрмале. Глава Минюста считает, что певца нужно включить в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию этой балтийской республики.

"Это также кричаще, как тот случай, когда телеканал RT [в студии] Латвийского телевидения устроил шоу, чтобы унизить Латвию. Схожим образом министр внутренних дел сидел в первых рядах [на концерте Лепса], чтобы унизить латвийское государство", - передает слова Борданса местный информационный портал Delfi. Гиргенс должен был по примеру Литвы и США включить Лепса в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, уверен глава Минюста.

В ответ на это глава МВД в среду заявил, что у него нет правовых оснований включать российского артиста в черный список. Для этого необходим сигнал со стороны компетентных правоохранительных органов, а ему такой сигнал не поступал.

Комментируя же посещение концерта, Гиргенс подчеркнул, что это был не концерт Лепса, а международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, организатором которого является певица Лайма Вайкуле. Среди гостей этого фестиваля также был Лепс. "Напомню, что Лайма Вайкуле получила особую благодарность от президента Латвии - почетную грамоту за выдающийся вклад в латвийскую и мировую музыку", - передает слова главы МВД местное информагентство Leta.

В мае Литва включила Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. В числе причин указывалась поддержка артистом "проводимой Россией агрессивной внешней политики" и некие связи с преступными группировками. Въезд на свои территории Лепсу ранее также запретили США, Великобритания и Израиль.

В черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них певцы Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев и корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

Теги
ЛатвияРоссия
Партия "Слуга народа" откроет "курс начинающего депутата"
Целью образовательного интенсива является предоставление народным избранникам соответствующего набора навыков и компетенций, который позволит воплотить инициативы на практике
Читать полностью