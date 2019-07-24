Лидер украинских радикалов Ляшко назвал Зеленского "пародией на диктатора"

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает "позорными" результаты досрочных парламентских выборов, на которых большинство получили кандидаты от президентской партии "Слуга народа".

"Народ мой, что ты наделал?! Позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все ответит очень скоро", - написал Ляшко в Twitter.

Радикал, партия которого не попадает в новый парламент, заявил, что не намерен уходить из политики. "Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому и его всевластью! Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину. Присоединяйтесь", - добавил он.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Радикальная партия не смогла преодолеть 5-процентный проходной барьер в парламент, получив около 4,1% голосов избирателей.

Согласно предварительным итогам выборов, в Раду проходят пять партий - "Слуга народа" с результатом 43,17%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) - 13,1%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 8,11% и "Голос" Святослава Вакарчука - 5,83%. Учитывая результаты голосования и по партийным спискам, и по мажоритарным округам, "Слуга народа" получает большинство мест в Верховной раде и может формировать коалицию, не привлекая иные силы.