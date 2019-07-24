Рябошапка с готовностью откликнулся на предложение Зеленского стать генпрокурором

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка с готовностью воспринял инициативу Владимира Зеленского предложить его на должность генерального прокурора страны. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Я поддерживаю все инициативы президента", - сказал он в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он не стал рассказывать о своих первых возможных инициативах в должности главы ГПУ, отметив, что сообщит о них, когда соответствующее предложение о его назначении поступит в Верховную раду.

Во вторник Зеленский заявил, что Рябошапка является "крутым специалистом" и его кандидатура рассматривается на должность генпрокурора. Ранее президент Украины неоднократно вносил в Верховную раду представление на увольнение действующего главы надзорного ведомства Юрия Луценко, но получал отказ парламентариев. Сам же Луценко заявлял, что не покинет должность до формирования нового парламента.