{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябошапка с готовностью откликнулся на предложение Зеленского стать генпрокурором

Замглавы Офиса президента Украины подчеркнул, что поддерживает все инициативы главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка Официальный сайт президента Украины/CC BY 4.0
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка
© Официальный сайт президента Украины/CC BY 4.0

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка с готовностью воспринял инициативу Владимира Зеленского предложить его на должность генерального прокурора страны. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Я поддерживаю все инициативы президента", - сказал он в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он не стал рассказывать о своих первых возможных инициативах в должности главы ГПУ, отметив, что сообщит о них, когда соответствующее предложение о его назначении поступит в Верховную раду.

Во вторник Зеленский заявил, что Рябошапка является "крутым специалистом" и его кандидатура рассматривается на должность генпрокурора. Ранее президент Украины неоднократно вносил в Верховную раду представление на увольнение действующего главы надзорного ведомства Юрия Луценко, но получал отказ парламентариев. Сам же Луценко заявлял, что не покинет должность до формирования нового парламента.

Теги
УкраинаЛуценко, Юрий ВитальевичЗеленский, Владимир Александрович
Партия "Слуга народа" откроет "курс начинающего депутата"
Целью образовательного интенсива является предоставление народным избранникам соответствующего набора навыков и компетенций, который позволит воплотить инициативы на практике
Читать полностью