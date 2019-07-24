СМИ: Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко в среду явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), которое зарегистрировало против него уже девять уголовных дел. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Бюро.

Изначально бывшего главу государства вызывали еще 17 июля, но тогда он так и не появился перед следователями, сославшись на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге.

Среди предъявленных Порошенко обвинений - государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

Одно из дел касается также расположенного в Киеве завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.