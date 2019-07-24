Зеленский обсудил с послами G7 ситуацию в Донбассе и разведение сил

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского союза и НАТО. Стороны обсудили ситуацию на востоке страны и другие вопросы, сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины.

"Владимир Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил около Станицы Луганской", - отметили в пресс-службе, добавив, что Зеленский в разговоре "подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня".

Участники встречи также обсудили реформы, которые проводятся на Украине.

"Иностранные представители выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена главой государства ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента", - сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил западных партнеров за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.