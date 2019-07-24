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В офисе президента Украины инициировали увольнение Кличко

Как сообщает агентство "Укринформ", кабмин уже получил письмо главы Офиса Зеленского и рассмотрит его в установленном порядке
Мэр Киева Виталий Кличко Lennart Preiss/Getty Images
Описание
Мэр Киева Виталий Кличко
© Lennart Preiss/Getty Images

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского инициировал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом в среду сообщил шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.

"Как сообщают мои источники, глава офиса президента Андрей Богдан направил министру кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА", - написал Сохар на своей странице в Facebook.

Как сообщает агентство "Укринформ", кабмин уже получил письмо главы Офиса Зеленского и рассмотрит его в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что 10 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко, По словам Кличко, в ходе встречи он получил от Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства Киевом. При этом украинские СМИ сообщали, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

По закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", с 2010 года посты киевского городского главы (мэра) и главы горадминистрации могут занимать разные лица, и президент имеет право назначать главу КГГА по своему усмотрению, тогда как мэр - это избираемая должность. Тем не менее эти две должности до сих пор всегда совмещал один человек. Предыдущие власти объясняли это необходимостью избегать внутригородского конфликта.

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
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