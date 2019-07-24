Генсек Еврокомиссии Мартин Селмайр ушел в отставку

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Еврокомиссии (ЕК), который считается в Брюсселе серым кардиналом европейской политики, ушел в отставку и назначен на временную должность советника главы ЕК. Об этом сообщила в среду на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Еврокомиссия приняла решение назначить Мартина Селмайра временным советником в генеральном секретариате Еврокомиссии, в этой должности он будет продолжать консультировать председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по вопросам стратегической важности", - сказала она. Его функции временно переданы его заму - Илзе Юхансон.

Как уточнил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер в Еврокомиссии нового созыва под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая начнет работу с 1 ноября, Селмайр "отправится представителем ЕК в Австрию".

Бывший глава кабинета Юнкера был назначен на главную административную должность ЕС 1 января 2018 года прямым указанием главы ЕК в обход существующей конкурсной процедуры, что вызвало серьезный скандал в Брюсселе, однако не привело к его смещению с должности. Назначение Селмайра на этот пост формализировало то огромное влияние на европейскую политику, которую он приобрел с момента прихода в ЕК Юнкера. В европейских СМИ его называли не иначе как "мозговым центром Еврокомиссии" и "Распутиным Юнкера".

48-летний немецкий христианский демократ Селмайр работает в структурах ЕС с конца 1990-х годов, известен как фанатичный сторонник европейского проекта. Он в частности, выступил в качестве одного из основных переговорщиков в процессе урегулирования последнего акта греческого финансового кризиса после референдума в 2015 году. Он же считается одним из идеологов максимально жестких условий, выдвинутых Великобритании на переговорах по Brexit и призванных сделать так, чтобы выход Соединенного Королевства служил негативным примером для всех стран, потенциально желающих покинуть ЕС.

По мнению большинства брюссельских экспертов, вопрос об отставке Селмайра с должности гендиректора ЕК решался даже не на уровне коллегии Еврокомиссии, а на саммите ЕС 30 июня - 2 июля и вошел в закрытую часть пакетного решения по согласованию кандидатов на посты руководителей институтов ЕС на 2019-2024 годы. Увольнение Селмайра стало неизбежным, когда на пост главы Еврокомиссии была утверждена Урсула фон дер Ляйен, поскольку никто из лидеров европейских стран не был готов отдавать в руки немцев главные политические и административные посты в институтах Евросоюза.