Антикоррупционное бюро Украины проводит повторные обыски в компании, связанной с Порошенко

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вновь проводят обыски в автомобильной корпорации "Богдан Моторс", которую связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко.

"Сегодня они пришли по поводу реструктуризации кредита перед Укрэксимбанком, который не списан, и компания продолжает его обслуживать. В пятницу приходили по поводу контрактов с Минобороны", - цитирует информагентство УНИАН пресс-секретаря корпорации Сергея Красулю.

По его словам, из-за действий НАБУ работа предприятия заблокирована, под угрозой оказалось выполнение контрактов. "НАБУ приходит к нам через день по надуманным поводам. Мы считаем, что эти обыски являются политически мотивированными и необоснованными", - заключил Красуля.

Ранее бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов обвинил руководство украинского государственного банка Укрэксимбанк в организации преступных схем в пользу компаний, связанных с экс-президентом страны Петром Порошенко. По информации Портнова, этот банк возглавляет родственник Порошенко, который, "создав устойчивую преступную организацию, за счет государства рассрочил и списал кредиты подконтрольных Порошенко компаний "Богдан Моторс", автомобильной группы "Богдан" и автосборочного завода N2". Организаторы таких схем якобы снижали кредитные ставки для компаний Порошенко до 0,09% годовых, а также "украли кредитные деньги". По оценке Портнова, общая сумма хищений достигает 2 млрд гривен (около $77 млн).

Пресс-служба НАБУ сообщала ранее, что сотрудники ведомства, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили обыски в помещениях компании "Богдан Моторс ", в том числе в клубе "5 элемент", которые могут быть связаны с Порошенко. Предварительная правовая квалификация в рамках данного дела осуществляется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением").

Кроме того, эти правоохранительные структуры осуществляли обыски в офисе инвестиционной группы ICU - компании, которая управляет активами Порошенко. Следственные действия проводились на основании уголовного дела по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"), которое расследуется с марта 2017 года.