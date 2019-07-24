Пресс-служба милиции ДНР попала под обстрел киевских силовиков

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"В ходе работы пресс-службы Народной милиции по фиксации последствий минометного обстрела в районе Докучаевска журналисты были обстреляны противником из стрелкового оружия", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские силовики днем 21 июля нарушили введенную договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге республики.