Апелляционный суд Еревана отказался арестовать имущество и счета экс-президента Армении

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Еревана в среду в ходе заседания постановил оставить в силе решение суда общей юрисдикции об освобождении из-под ареста имущества и банковских счетов бывшего президента Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд решил отказать в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об аресте имущества и банковских счетов Кочаряна", - зачитал вердикт судья Армен Никогосян.

Ранее бывший президент Кочарян заявлял, что арест его имущества и банковских счетов является незаконным и нарушает его права на защиту.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генпрокуратура Армении обжаловала это решение в Апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу страны.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.