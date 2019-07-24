Мюллер на слушаниях в Конгрессе не будет говорить о расследовании ФБР по Трампу

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил в среду, что ограничит свои показания на слушаниях в Конгрессе, в частности он не будет говорить о расследовании ФБР действий президента Дональда Трампа. Мюллер выступает на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты законодательного органа США. Заседание транслирует телекомпания C-SPAN .

В понедельник Минюст попросил экс-спецпрокурора в Конгрессе "не выходить за рамки" доклада, опубликованного по итогам проведенного им разбирательства. "В связи с этим я не смогу отвечать на вопросы о некоторых сферах, к которым, как я знаю, прикован общественный интерес", - подчеркнул Мюллер, курировавший расследование дела о приписываемом России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.

"Учитывая мою роль в качестве спецпрокурора, есть причины, по которым мои показания обязательно будет ограничены", - сказал он, добавив, что это связано с делами, расследование Минюста или судебное разбирательство по которым еще не завершены. "Судебные постановления по некоторым из этих вопросов ограничивают возможность раскрытия информации, - пояснил Мюллер. - В соответствии с многолетней политикой министерства юстиции было бы неуместно с моей стороны давать комментарии, которые могут повлиять на текущие расследования".

"Например, я не смогу отвечать на вопросы, связанные с первоначальным расследованием ФБР по делу [о вмешательстве в выборы] России, которое было инициировано за несколько месяцев до моего назначения [на пост спецпрокурора]", - отметил Мюллер. Он также указал, что не сможет отвечать на вопросы о составленном бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом досье. В документе утверждалось, что Москва якобы обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. "В данный момент их рассматривает Минюст. В связи с этим любые вопросы по этим темам должны быть направлены в ФБР или министерство юстиции", - пояснил экс-спецпрокурор.

Министерство юстиции США весной начало выяснять, на каких основаниях ФБР в 2017 году проводило контрразведывательные расследования действий Трампа, а также слежку за его избирательным штабом в 2016 году.

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