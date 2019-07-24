Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Соединенного Королевства после передачи прошения об отставке королеве Елизавете II. Об этом стало известно в среду после того, как она прибыла в Букингемский дворец на аудиенцию к британскому монарху, чтобы оповестить о своем решении, информировал телеканал Sky News .

Мэй отправилась на встречу с королевой сразу после завершения своей прощальной речи в качестве британского премьера. Передача власти действующего главы правительства преемнику в Великобритании по традиции происходит в максимально сжатые сроки. Соединенное Королевство остается без премьер-министра примерно на час.

Вслед за Мэй с монархом вскоре встретится ее преемник Борис Джонсон, который стал победителем избирательной гонки за пост лидера правящей Консервативной партии. Ему же глава государства поручит сформировать правительство, после чего он официально станет премьер-министром.